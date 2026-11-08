Angels Nördlingen verlieren nach starkem Beginn in Halle

Die Eigner Angels Nördlingen haben beim Tabellendritten GISA Lions SV Halle eine weitere Niederlage kassiert. Nach einer guten ersten Halbzeit fehlten den Basketballerinnen im zweiten Durchgang die körperliche Robustheit. Am Ende stand eine 71:86-Auswärtsniederlage.

Wie schon bei den Auswärtsspielen in Hannover und Saarlouis präsentierten sich die Nördlingerinnen zunächst stark. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (17:17) übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle und erspielten sich zwischenzeitlich eine zweistellige Führung. Zur Pause lag das Team von Trainer Rozitis noch mit 42:38 vorne. Vor allem Halles Centerspielerin Khalis Cain verhinderte mit ihrer Stärke unter dem Korb einen größeren Rückstand.

Halle dreht nach der Pause auf

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeberinnen den körperlichen Druck. Vor allem Halles lettische Center-Spielerin Miscenko bereitete den Angels nach der Pause große Probleme. Mit ihrer körperlichen Präsenz unter dem Korb war sie kaum zu stoppen und leitete damit die Wende zugunsten der Gastgeberinnen ein. In der 28. Minute gelang Halle der Ausgleich zum 56:56. Zusätzlich gerieten Stefanie Kulesza und Stephanie McBride früh in Foulprobleme. Das dritte Viertel ging mit 26:18 an die Gastgeberinnen, die vor dem Schlussabschnitt mit 64:60 führten.

Auch im letzten Viertel fanden die Angels kein Mittel mehr gegen die körperlich überlegenen Lions. Nach dem fünften Foul von McBride fehlte unter dem Korb zusätzlich die Gegenwehr. Halle brachte den Vorsprung ins Ziel und gewann letztlich deutlich mit 86:71.

Länderspielpause zur weiteren Abstimmung

Für die Angels Nördlingen steht nach sechs Saisonspielen eine ernüchternde Bilanz von einem Sieg und fünf Niederlagen. Während die Mannschaft auswärts phasenweise überzeugt, bleiben die Leistungen vor heimischem Publikum bislang hinter den Erwartungen zurück. Dem neu zusammengestellten Team fehlt noch die nötige Konstanz und körperliche Durchsetzungsfähigkeit.

Die anstehende zehntägige Länderspielpause bietet Gelegenheit zur Erholung und weiteren Abstimmung. Anschließend wartet mit dem Heimspiel gegen Berlin eine Partie, die bei den Nördlinger Fans traditionell einen besonderen Stellenwert besitzt.