Medizinischer Notfall auf Tribüne: Basketballspiel zwischen Leitershofen und Langen abgebrochen

Das Heimspiel der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen gegen den TV Langen ist am Samstagabend aufgrund eines medizinischen Notfalls im Zuschauerbereich vorzeitig abgebrochen worden. Die Begegnung in der BARMER 2. Basketball Bundesliga befand sich bereits im vierten Viertel.

Ein medizinischer Notfall hat am Samstagabend (7. November) das Basketballspiel zwischen den Hessing Kangaroos und dem TV Langen in der Mehrzweckhalle Stadtbergen überschattet. Die Partie musste im Schlussviertel vorzeitig abgebrochen werden. Nach den verfügbaren Spielstandsdaten führten die Gäste aus Hessen zu diesem Zeitpunkt mit 75:72. Die genaue verbleibende Spielzeit beim Abbruch ist bislang nicht zweifelsfrei bestätigt.

Medizinischer Notfall im Zuschauerbereich

Auslöser für den Spielabbruch war ein medizinischer Notfall im Zuschauerbereich der Sporthalle. Nähere Angaben zu den Umständen oder zum Gesundheitszustand der betroffenen Person wurden zunächst nicht bekannt. Die Hessing Kangaroos informierten nach dem Vorfall über ihre sozialen Netzwerke über die Entscheidung, die Begegnung nicht fortzusetzen. „Basketball ist heute Nebensache“, erklärte der Verein in einer Mitteilung auf Facebook.

Zugleich richteten die Kangaroos bewegende Worte an die betroffene Person und deren Angehörige: „Unsere Gedanken sind bei der betroffenen Person, ihrer Familie und allen Angehörigen. Wir wünschen ihnen von Herzen viel Kraft und hoffen auf das Beste.“

Kangaroos wollten gegen Tabellendritten zurück auf die Siegerstraße

Sportlich hatte die Begegnung für beide Mannschaften große Bedeutung. Nach der knappen Niederlage gegen die Dresden Titans am vergangenen Wochenende wollten die Stadtberger vor heimischem Publikum wieder einen Sieg feiern. Mit dem TV Langen war allerdings eines der formstärksten Teams der Liga zu Gast. Die Südhessen hatten zuvor fünf Begegnungen in Folge gewonnen und waren als Tabellendritter nach Stadtbergen gereist. Kangaroos-Trainer Emanuel Richter hatte bereits vor der Partie auf die schwierige Aufgabe hingewiesen. Erstmals in dieser Saison gehe seine Mannschaft als Außenseiter in ein Heimspiel. Dennoch wollte die BG mit Unterstützung der eigenen Fans die Erfolgsserie der Gäste beenden. Die Begegnung entwickelte sich zu einem engen Duell, ehe der medizinische Notfall im vierten Viertel das sportliche Geschehen vollständig in den Hintergrund rückte.

Entscheidung über Spielwertung noch offen

Welche Auswirkungen der vorzeitige Abbruch auf die Wertung der Partie hat, war zunächst nicht bekannt. Auch ob die verbleibende Spielzeit zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, blieb offen. Angesichts des medizinischen Notfalls stand für beide Mannschaften jedoch nicht das Ergebnis im Mittelpunkt. Die Gedanken galten der betroffenen Person und ihren Angehörigen.