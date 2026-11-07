FC Augsburg geht in Leipzig unter: Nach Blitzstart folgt ein Debakel

Der FC Augsburg hat am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig eine deutliche Niederlage kassiert. Trotz einer Führung nach wenigen Sekunden geriet die Mannschaft von Trainer Manuel Baum zunehmend unter Druck. Leipzig drehte die Begegnung noch vor der Halbzeit und zog nach dem Seitenwechsel auf 5:1 davon. Uchenna Ogundu gelang in der Nachspielzeit zumindest noch der zweite Augsburger Treffer.

Kade bringt Augsburg nach wenigen Sekunden in Führung

Die Partie begann für den FC Augsburg nahezu perfekt. Bereits in der ersten Spielminute brachte Anton Kade die Gäste in Führung. Nach einem langen Ball verschätzte sich Leipzigs Verteidiger Willi Orban, sodass Arijon Ibrahimovic zum Abschluss kam. RB-Torhüter Maarten Vandevoordt konnte zunächst parieren, doch Kade verwandelte den Nachschuss zum 1:0. Augsburg blieb zunächst gefährlich. In der siebten Minute traf Rodrigo Ribeiro ebenfalls ins Netz, allerdings wurde sein Treffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Wenig später hatte der Angreifer eine weitere Gelegenheit per Kopf. Mit zunehmender Spieldauer übernahm Leipzig die Kontrolle. Die Gastgeber dominierten den Ballbesitz und setzten die Augsburger Defensive immer stärker unter Druck.

Leipziger Doppelschlag dreht die Begegnung

In der 34. Minute gelang Leipzig der Ausgleich. Nach Vorarbeit von Brajan Gruda traf Ezechiel Banzuzi mit einem platzierten Flachschuss aus rund 20 Metern zum 1:1. Nur eine Minute später folgte der nächste Rückschlag für Augsburg. Erneut war Gruda der entscheidende Vorbereiter. Seine Hereingabe verwertete Christopher Nkunku zur 2:1-Führung. Besonders die Augsburger Defensive hatte in dieser Phase große Schwierigkeiten, die schnellen Leipziger Angriffe zu unterbinden. Gruda war mit seinen Dribblings kaum zu kontrollieren. Kurz vor der Halbzeit erhöhte David Raum auf 3:1. Nach einem Foul von FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw verwandelte der Leipziger einen direkten Freistoß sehenswert über die Mauer an den Innenpfosten und ins Tor.

Augsburg zeigt Moral, Leipzig bleibt eiskalt

Zur Pause reagierte FCA-Trainer Manuel Baum und brachte Alexis Claude-Maurice für Arijon Ibrahimovic. Die Gäste kamen engagierter aus der Kabine und erspielten sich mehrere Möglichkeiten. In der 50. Minute scheiterte Anton Kade aus aussichtsreicher Position am stark reagierenden Vandevoordt. Sieben Minuten später verfehlte ein weiterer Abschluss des Augsburgers das Tor nur knapp. Doch mitten in diese Druckphase hinein schlug Leipzig erneut zu. Nach einem Steilpass von Raum bediente Nkunku den im Strafraum lauernden Romulo, der in der 60. Minute zum 4:1 einschob. Nur sechs Minuten später fiel bereits der fünfte Treffer für die Gastgeber. Die kurz zuvor eingewechselten Antonio Nusa und Christoph Baumgartner kombinierten sich durch die Augsburger Defensive. Nusa legte auf, Baumgartner vollendete zum 5:1.

Ogundu belohnt sich mit spätem Treffer

Trotz des deutlichen Rückstands gab sich der FC Augsburg nicht auf. Trainer Baum brachte in der 73. Minute mit Uchenna Ogundu und Tim Schnitzer zwei junge Spieler in die Partie. Besonders Ogundu sorgte in der Schlussphase für offensive Akzente. In der 78. Minute prüfte er Leipzigs Schlussmann Vandevoordt. Acht Minuten später traf er zwar ins Tor, stand zuvor jedoch im Abseits. In der Nachspielzeit durfte der Angreifer schließlich doch noch jubeln. Nach Vorarbeit von Fabian Rieder traf Ogundu mit einem Linksschuss zum 2:5 und sorgte damit für den zweiten Augsburger Treffer.

Defensivprobleme bleiben Augsburgs größte Baustelle

Nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg musste der FC Augsburg damit den nächsten empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Besonders bitter war der Spielverlauf: Trotz der frühen Führung verlor die Mannschaft von Manuel Baum innerhalb weniger Minuten die Kontrolle über die Begegnung. Zwar zeigte der FCA nach dem Seitenwechsel eine engagierte Reaktion und erspielte sich mehrere Torchancen, doch die defensive Anfälligkeit blieb das entscheidende Problem. Leipzig nutzte die Fehler der Gäste konsequent aus und stellte seine offensive Qualität eindrucksvoll unter Beweis. Für Trainer Manuel Baum dürfte insbesondere die fehlende Stabilität in der Defensive in den kommenden Tagen zum zentralen Thema werden.

Spielstand in der Nachspielzeit: RB Leipzig – FC Augsburg 5:2.

Tore: 0:1 Kade (1.), 1:1 Banzuzi (34.), 2:1 Nkunku (35.), 3:1 Raum (45.+1), 4:1 Romulo (60.), 5:1 Baumgartner (66.), 5:2 Ogundu (Nachspielzeit).