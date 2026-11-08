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Auto brennt in Augsburg: Feuerwehr löscht Fahrzeugbrand in der Zusamstraße

Auto brennt in Augsburg: Feuerwehr löscht Fahrzeugbrand in der Zusamstraße
Presse Augsburg
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In der Nacht auf Sonntag ist in der Zusamstraße in Augsburg ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Berufsfeuerwehr Augsburg rückte kurz nach Mitternacht aus und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Gegen 0:30 Uhr am Sonntagmorgen (8. November) wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg zu einem Fahrzeugbrand in die Zusamstraße alarmiert. Nach Angaben der Feuerwehr stand ein Pkw beim Eingang des Notrufs bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte gingen unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen vor. Mit einem C-Rohr und einem Druckluftschaumgemisch gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand innerhalb kurzer Zeit zu löschen.

Brandursache noch unklar

Im Anschluss an die Löscharbeiten führte die Feuerwehr umfangreiche Sicherungsmaßnahmen an der Einsatzstelle durch. Danach konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Insgesamt waren sechs Feuerwehrangehörige mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort.
Zur Ursache des Fahrzeugbrandes sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang keine Angaben vor.

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