Basketball NewsNeu-Ulm

Ratiopharm Ulm verliert nach Aufholjagd in Rostock

Ratiopharm Ulm verliert nach Aufholjagd in Rostock
Presse Augsburg
Presse Augsburg
2 Minuten Lesezeit

Die Basketballer von Ratiopharm Ulm haben bei den Rostock Seawolves eine 87:97-Niederlage kassiert. Nach einem schwachen Start kämpften sich die Ulmer zwar zwischenzeitlich zurück, konnten das Spiel in der Schlussphase aber nicht mehr drehen.

Inhalte im Überblick

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Kontrolle und nutzten ihre Chancen konsequent. Ulm fand zunächst kaum Mittel gegen die Offensive der Rostocker und lag bereits früh zweistellig zurück. Nach der Pause wuchs der Rückstand zeitweise auf mehr als 20 Punkte an.

Die Doppelstädter zeigten jedoch Moral und starteten eine Aufholjagd. Der entscheidende Anschluss gelang ihnen allerdings nicht. In der Schlussphase übernahm vor allem TJ Crockett Verantwortung und sicherte Rostock mit wichtigen Treffern den Sieg.

Rebounds als entscheidender Faktor

Ein wesentlicher Unterschied zeigte sich unter den Körben: Rostock sicherte sich sieben Rebounds mehr und nutzte insbesondere zu Beginn zusätzliche Wurfchancen konsequent. Ulm fehlten dagegen in den entscheidenden Minuten die offensiven Lösungen.

- Anzeige -

Bester Ulmer war Armel Traore mit einem Double-Double aus 25 Punkten und 13 Rebounds. Devin Schmidt (19), Jaylen Sims (14) und Michael Rataj (11) punkteten ebenfalls zweistellig.

Ratiopharm Ulm verliert nach Aufholjagd in Rostock

Harrelson fordert mehr Konstanz

Für Ulms Trainer Ty Harrelson war vor allem der erneute schwache Spielbeginn ein Problem. „Gratulation an Rostock zum Sieg. Wir haben uns heute wieder zu Beginn der Partie schwergetan und sind dementsprechend zur Pause zweistellig zurückgelegen. Ich bin stolz, dass wir trotz des zwischenzeitigen 20-Punkte-Rückstands gekämpft und zurück ins Spiel gefunden haben. Am Ende sind es Kleinigkeiten und eiskalte Rostocker, die das Spiel entscheiden. Für die Zukunft müssen wir allerdings den Fokus und die Mentalität von Anfang an auf das Parkett bringen, um gewinnen zu können“, erklärte der Ulmer Cheftrainer.

Angels Nördlingen verlieren nach starkem Beginn in Halle
Medizinischer Notfall auf Tribüne: Basketballspiel zwischen Leitershofen und Langen abgebrochen
OrangeAcademy Ulm gastiert beim Finalgegner in Essen
Ratiopharm Ulm gastiert zum Härtetest bei Rostock
Günzburg: Zwei Tatverdächtige nach Durchsuchungen in Haft
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonPresse Augsburg
Folgen
Der Newsdesk von Presse Augsburg veröffentlicht aktuelle Nachrichten aus Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern. Die Redaktion berichtet unter anderem über regionale Ereignisse, Polizei und Blaulicht, Politik, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Sport.

Folgen Sie uns