Einbrüche in Bayreuth und Kulmbach: Schmuck gestohlen

Unbekannte sind am Freitag und Samstag in drei Wohnanwesen in Bayreuth und eines in Kulmbach eingebrochen. In Kulmbach erbeuteten sie Schmuck und weitere Wertgegenstände im Wert von rund 10.000 Euro.

Einbrüche in Bayreuth

In der Innstraße in Bayreuth wurde ein Mann am Freitag gegen 17.15 Uhr durch ein lautes Geräusch geweckt. Nachdem er eine weibliche Stimme gehört hatte, verließ er sein Zimmer und entdeckte mehrere geöffnete Türen sowie ein gewaltsam angegangenes Fenster. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro, gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Ebenfalls am Freitag gegen 18 Uhr hörte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Damaschkestraße einen dumpfen Schlag und Geräusche aus dem Treppenhaus. Dort sah er zunächst einen Lichtschein, der vermutlich von einer Taschenlampe stammte, und anschließend eine unbekannte Person. Nachdem er sie lautstark angesprochen hatte, flüchtete sie aus dem Haus. Die Person war zuvor gewaltsam durch die Haustür eingedrungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro, entwendet wurde nichts.

Der Bewohner beschrieb die flüchtige Person als vermutlich männlich, etwa 170 Zentimeter groß und von normaler Statur. Sie habe kurze, glatte, dunkle Haare gehabt, keinen Bart und keine Brille getragen sowie einen hellgrünen Pullover angehabt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es ebenfalls in der Damaschkestraße. Zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Samstag, 16.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Wohnanwesen, durchsuchten mehrere Räume und durchwühlten Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden liegt bei rund 100 Euro.

Schmuck bei Einbruch in Kulmbach gestohlen

In Kulmbach drangen Unbekannte am Samstag zwischen 18 Uhr und 18.35 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür in ein Wohnanwesen in der Lindenstraße ein. Sie durchsuchten die Räume und nahmen Schmuck sowie weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 10.000 Euro mit.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt in allen Fällen. Ob die Einbrüche zusammenhängen, ist noch offen. Zeugen, die zu den Tatzeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Innstraße oder Damaschkestraße in Bayreuth beziehungsweise der Lindenstraße in Kulmbach beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Unbekannte brechen in Gerolfing ein und stehlen Schmuck · Einbrüche in Röttenbach: Polizei bittet um Hinweise

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Oberfranken