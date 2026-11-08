Unbekannte brechen in Gerolfing ein und stehlen Schmuck

Unbekannte sind am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Gerolfing eingebrochen und haben Schmuck im mittleren dreistelligen Eurobereich gestohlen.

Der Einbruch ereignete sich am 6. November 2026 zwischen 17 und 20 Uhr in der Sanddornstraße. Die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln einer Balkontür Zugang zum Haus und durchsuchten anschließend sämtliche Räume.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt. Zeugen, die am Freitag in der Sanddornstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841 9343-0 zu melden.

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