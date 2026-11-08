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Unbekannte brechen in Gerolfing ein und stehlen Schmuck

Unbekannte brechen in Gerolfing ein und stehlen Schmuck
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Unbekannte sind am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Gerolfing eingebrochen und haben Schmuck im mittleren dreistelligen Eurobereich gestohlen.

Der Einbruch ereignete sich am 6. November 2026 zwischen 17 und 20 Uhr in der Sanddornstraße. Die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln einer Balkontür Zugang zum Haus und durchsuchten anschließend sämtliche Räume.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt. Zeugen, die am Freitag in der Sanddornstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841 9343-0 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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