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Mehrere Tote bei Zugunglück nahe Kairo

Mehrere Tote bei Zugunglück nahe Kairo
Ägyptische Flagge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Bei einem Zugunglück südlich von Kairo sind am Sonntag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und fast 90 verletzt worden. Die Behörden teilten, dass ein Zug, der zwischen Gizeh und Fayoum unterwegs war, auf das Heck eines anderen Zuges prallte, der von Kairo nach Assuan fuhr. Einer der Züge entgleiste dabei.

Die Verletzten wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht, während Rettungsteams und Kräne zur Unfallstelle entsandt wurden, um die Trümmer zu beseitigen und den Zugverkehr so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die genaue Unglücksursache war zunächst unklar. Der ägyptische Präsident Abdel-Fattah el-Sissi ordnete eine Untersuchung des Unfalls an.

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