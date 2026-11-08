Zweitligist Greuther Fürth beschließt Namensänderung

Der Zweitligist SpVgg Greuther Fürth soll ab der kommenden Saison wieder SpVgg Fürth heißen. Das beschlossen die Mitglieder des Vereins am Sonntag in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. 88,3 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen entfielen demnach auf den entsprechenden Antrag.

“Unsere Mitglieder haben für ein eindeutiges Ergebnis gesorgt”, sagte Fürth-Präsident Volker Heißmann. Er danke allen, die an der Versammlung teilgenommen hätten. “Das Präsidium wird nun die notwendigen Schritte vorbereiten, um die Rückbenennung zum Saisonwechsel möglichst umfassend umzusetzen”, so der Fürth-Präsident weiter.

Gleichzeitig sei es das Anliegen, die “erfolgreiche Ära der SpVgg Greuther Fürth” bis zum Saisonende 2026/27 “angemessen zu würdigen” und die Verdienste des TSV Vestenbergsgreuth seit dem Beitritt 1996 als wichtigen Teil der Vereinsgeschichte auch in Zukunft lebendig zu halten.

“Wir wissen, wie sehr die Namensfrage unsere Mitglieder bewegt. Für viele ist die heutige Entscheidung ein besonderer Moment, für andere ist sie der Verlust eines Namens, der ihnen etwas bedeutet hat”, sagte Heißmann. Beides sei begründet, beides verdiene Respekt. “Die heutige Entscheidung markiert nun ein neues Kapitel in der Geschichte unserer Spielvereinigung. Mit etwas Abstand zum heutigen Tag wollen wir dieses Kapitel gemeinsam gestalten – mit Respekt vor unserer Geschichte und mit Vertrauen in unsere gemeinsame Zukunft”, so der Fürth-Präsident.