B12 bei Betzigau: Auto überschlägt sich mehrfach

Bei Betzigau ist ein Auto von der B12 abgekommen, hat sich mehrfach überschlagen und ist in einem Bachlauf zum Stehen gekommen. Der 72-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, seine 47-jährige Beifahrerin blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Der Unfall ereignete sich am 8. November 2026 gegen 12.40 Uhr zwischen Betzigau und Kempten. Der 72-Jährige war mit seiner Beifahrerin von Kaufbeuren in Richtung Kempten unterwegs, als der Wagen aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Rund 50 Meter weiter kam das Fahrzeug in einem Bachlauf zum Stillstand.

B12 für rund 45 Minuten gesperrt

Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Außerdem wurden eine Schutzplanke und ein Wildschutzzaun beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Für die Unfallaufnahme war die B12 im Bereich der Unfallstelle rund 45 Minuten vollständig gesperrt. Die umliegenden Feuerwehren unterstützten bei der Verkehrsregelung. Die Verkehrspolizeiinspektion Kempten hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

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