Burgkunstadt: Falsche Polizisten heben vierstelligen Betrag ab

Falsche Kriminalbeamte haben eine Seniorin in Burgkunstadt dazu gebracht, ihre Bankkarte samt PIN herauszugeben. Anschließend hoben die Betrüger an einem nahegelegenen Geldautomaten einen vierstelligen Bargeldbetrag ab.

Die unbekannten Täter riefen die Frau am Freitagnachmittag an und behaupteten, bei mutmaßlichen Einbrechern sei eine Liste mit möglichen Einbruchszielen gefunden worden. Darauf stehe auch die Anschrift der Seniorin. Um ihre Wertgegenstände vor einem möglichen Einbruch zu schützen, solle sie diese der Polizei übergeben.

Gegen 18.30 Uhr erschien ein unbekannter Mann bei der Seniorin im Häckergrund. Im Glauben, mit der echten Polizei zusammenzuarbeiten, übergab sie ihm ihre Bankkarte und die PIN. Kurz danach informierte sie einen Verwandten, der den Betrug erkannte und die Polizei verständigte. Obwohl die Karte anschließend gesperrt wurde, konnten die Täter zuvor noch Bargeld abheben. Eine Fahndung nach dem Abholer blieb erfolglos.

Polizei sucht Hinweise zum Abholer

Der unbekannte Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 170 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Er hat kurze, schwarze, lockige Haare, ein westeuropäisches Erscheinungsbild, keinen Bart und trägt keine Brille. Zum Zeitpunkt der Tat war er dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am Freitag im relevanten Zeitraum in Burgkunstadt den beschriebenen Mann oder verdächtige Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeimeldungen aus Bayern