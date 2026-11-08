Waldkraiburg: Brand zerstört Garage, Anbau und zwei Autos

Bei einem Brand in Waldkraiburg sind am frühen Sonntagmorgen eine Garage, ein Anbau und zwei darin abgestellte Autos zerstört worden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich.

Das Feuer brach am 8. November 2026 kurz nach 4 Uhr im Sonnenblumenweg aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Garage eines Einfamilienhauses bereits in Flammen. Das Feuer hatte außerdem auf einen Anbau übergegriffen.

Zahlreiche Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Waldkraiburg, St. Erasmus und Kraiburg am Inn verhinderten, dass die Flammen auf angrenzende Wohnhäuser übergriffen. Die Garage und der Anbau wurden zerstört, die beiden Autos brannten vollständig aus. Sachwerte auf dem Nachbargrundstück und möglicherweise auch das Einfamilienhaus wurden beschädigt.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn führen die weiteren Ermittlungen.

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