1. Bundesliga: Freiburg gewinnt gegen Union Berlin

Am 9. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg gegen den 1. FC Union Berlin mit 2:0 gewonnen.

In der 55. Minute erzielte Rani Khedira per Eigentor den Führungstreffer für die Gastgeber. Freiburgs Mittelfeldspieler Niklas Beste war rechts im Strafraum bedient worden und legte anschließend ins Zentrum, wo Khedira das Leder unglücklich ins eigene Tor beförderte.

In der 67. Minute baute Yuito Suzuki die Freiburger Führung weiter aus. Bei einem Konter hatten die Breisgauer viel Platz, den Derry Scherhant gut ausnutzte, indem er das Leder nach seinem Ballgewinn noch vorne trieb und anschließend seinen Teamkollegen Suzuki bediente. Letzterer lupfte den Ball von der rechten Ecke des Fünfmeterraums über Union-Torhüter Frederik Rönnow ins Tor.

Durch den Sieg bleibt Freiburg auf dem 3. Tabellenplatz, während Union vorerst auf dem 16. Rang verharrt.

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