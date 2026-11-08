Einbruch in Stammbach: Rund 1.000 Euro Sachschaden

In Stammbach ist am Freitagabend in ein Wohnanwesen eingebrochen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich zwischen 16.30 Uhr und 22.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Siedlerstraße und durchwühlte mehrere Räumlichkeiten. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Siedlerstraße bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.

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