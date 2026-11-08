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Einbruch in Stammbach: Rund 1.000 Euro Sachschaden

Einbruch in Stammbach: Rund 1.000 Euro Sachschaden
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Stammbach ist am Freitagabend in ein Wohnanwesen eingebrochen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich zwischen 16.30 Uhr und 22.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Siedlerstraße und durchwühlte mehrere Räumlichkeiten. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Siedlerstraße bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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