Einbruch in Bäckerei-Firmensitz in Eckental: 10.000 Euro Schaden

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in den Firmensitz einer Bäckereikette in Eckental eingebrochen und haben mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen.

Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag, 7. November, 18 Uhr, und Sonntag, 8. November 2026, 1 Uhr. Die Täter drangen in die Betriebsräume in der Orchideenstraße ein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die ersten Maßnahmen der Tatortarbeit. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen.

Die Polizei sucht Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Bereich der Orchideenstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

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