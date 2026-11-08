Politik & Wirtschaft

Dobrindt: Palästinenser-Flagge am Reichstag ist Provokation

Dobrindt: Palästinenser-Flagge am Reichstag ist Provokation
Alexander Dobrindt am 04.11.2026, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat das Hissen der Palästinenser-Flagge vor dem Reichstag als “bewusste Provokation” linker Chaoten kritisiert. Bei dem Vorfall am Sonntag handele es sich um einen “Akt der absoluten Respektlosigkeit und bewussten Provokation”, sagte Dobrindt der “Bild-Zeitung” (Montagsausgabe).

Es sei erkennbar, dass es sich um “eine geplante Aktion linker Chaoten” handele, bei der “mögliche weitere Beteiligte aus der Palestinian-Chaoten-Szene ermittelt werden müssen”, so der CSU-Politiker weiter.

Es brauche “ganz offensichtlich mehr Schutzmaßnahmen, um unsere Symbole für Freiheit und Demokratie gegen dieses Chaotentum zu schützen und vor gezielter Verächtlichmachung zu bewahren”, so der Innenminister.

Mehr zum Thema: Palästinenserflagge am Reichstag gehisst – Klöckner äußert Kritik

- Anzeige -

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Reza Pahlavi ruft eigene Anhänger zur Mäßigung auf
Union betont beim Kohleausstieg Vorrang der Versorgungssicherheit
Deutsche Unternehmen investieren weniger in Innovation
Linke kritisiert Priens Kita-Gesetz
Palästinenserflagge am Reichstag gehisst – Klöckner äußert Kritik
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns