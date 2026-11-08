Dobrindt: Palästinenser-Flagge am Reichstag ist Provokation

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat das Hissen der Palästinenser-Flagge vor dem Reichstag als “bewusste Provokation” linker Chaoten kritisiert. Bei dem Vorfall am Sonntag handele es sich um einen “Akt der absoluten Respektlosigkeit und bewussten Provokation”, sagte Dobrindt der “Bild-Zeitung” (Montagsausgabe).

Es sei erkennbar, dass es sich um “eine geplante Aktion linker Chaoten” handele, bei der “mögliche weitere Beteiligte aus der Palestinian-Chaoten-Szene ermittelt werden müssen”, so der CSU-Politiker weiter.

Es brauche “ganz offensichtlich mehr Schutzmaßnahmen, um unsere Symbole für Freiheit und Demokratie gegen dieses Chaotentum zu schützen und vor gezielter Verächtlichmachung zu bewahren”, so der Innenminister.

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