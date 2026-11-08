Palästinenserflagge am Reichstag gehisst – Klöckner äußert Kritik

Vor dem Reichstagsgebäude in Berlin ist am Sonntag eine Deutschland-Flagge gestohlen worden. Stattdessen hisste ein Mann eine Palästinenserflagge, wie die Polizei mitteilte.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) äußerte nach dem Vorfall scharfe Kritik. “Dass Palästina-Chaoten nicht einmal vor der Einheitsflagge – dem Symbol unserer Deutschen Einheit – mit ihren Straftaten haltmachen, ist unfassbar”, sagte sie der “Bild”. Eine so fanatische Art führe zu Strafanzeigen, nichts anderem.

Vom Land Berlin forderte die Parlamentspräsidentin zugleich einen besseren Schutz für das Areal. Sie wolle es nicht mehr hinnehmen, dass so etwas am Deutschen Bundestag überhaupt möglich sei. Es müsse sichergestellt sein, dass das Parlament nicht zur Kulisse von Aktivismus jeglicher Art verkomme, sagte Klöckner. Der Deutsche Bundestag brauche mehr Schutz. Das betreffe nicht nur die Innenräume des Parlaments, sondern auch das unmittelbare Umfeld des Reichstagsgebäudes – hier sei auch das Land Berlin gefragt. Sicherheit und Schutz schafften den Raum, in dem Offenheit möglich werde.