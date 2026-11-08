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Einbrüche in Röttenbach: Polizei bittet um Hinweise

Einbrüche in Röttenbach: Polizei bittet um Hinweise
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Röttenbach ist am Freitag, 6. November 2026, ein Unbekannter in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Die beiden Taten ereigneten sich zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Gartenstraße und der Lerchenstraße. Der Täter verschaffte sich jeweils gewaltsam über ein Fenster Zugang zu den Häusern. Ob dabei Wertgegenstände gestohlen wurden, war zunächst nicht geklärt.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken sicherten an beiden Tatorten Spuren. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Erlangen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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