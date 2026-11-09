Venedig-Ausstellung im Schaezlerpalais öffnet am 12. November

Eine private Sammlung mit Gemälden und Grafiken zur Lagunenstadt Venedig ist ab dem 13. November 2026 im Museumscafé des Schaezlerpalais zu sehen.

Venedig in Gemälden, Grafiken und Karten

Die Ausstellung „Sehnsuchtsort Venedig“ gehört zur Reihe „Homestories“, in der Augsburgerinnen und Augsburger Einblicke in ihre Wohnzimmer und ihre Kunstschätze geben. Ein Augsburger Sammler präsentiert darin verschiedene Ansichten der Lagunenstadt.

Zu sehen sind unter anderem Darstellungen des Markusplatzes und der Rialtobrücke. Auch einzelne Palazzi und Karten gehören zur Sammlung. Neben dem dokumentarischen Blick auf Venedig werden künstlerische Facetten und die persönlichen Vorlieben des Sammlers sichtbar.

Venedig war über Jahrhunderte ein Zentrum des europäischen Handels. Auch Jakob Fugger unterhielt im Fondaco dei Tedeschi eine Niederlassung.

Eröffnung und Öffnungszeiten

Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, 12. November, um 18 Uhr im Schaezlerpalais. Alle Interessierten sind eingeladen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Ausstellung läuft vom 13. November 2026 bis 29. März 2027 und ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.