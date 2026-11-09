Drei Schwerverletzte bei Unfall auf Kreisstraße 4 bei Kötz

Bei einem schweren Zusammenstoß auf der Kreisstraße 4 zwischen Kötz und Bubesheim sind am Montag gegen Mittag drei Menschen schwer verletzt worden.

Eine 22-jährige Autofahrerin geriet auf Höhe des Leipheimer Wegs aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Die 22-Jährige sowie der 66-jährige Fahrer und die 63-jährige Beifahrerin des anderen Autos wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Kreisstraße mehrere Stunden gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kreisstraße 4 war für mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt. Die Feuerwehren aus Ichenhausen und Kötz unterstützten bei der Unfallabsicherung und den Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft Memmingen ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

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