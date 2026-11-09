LokalnachrichtenPolizeimeldungen Bayern

Brandursache nach Garagenbrand in Guttenberg unklar

Brandursache nach Garagenbrand in Guttenberg unklar
Symbolbild
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Im Guttenberger Ortsteil Kaltenstauden ist am Montagnachmittag eine an ein Wohnhaus angebaute Garage vollständig ausgebrannt.

Gegen 13.50 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Bayreuth/Kulmbach die Mitteilung über das Feuer ein. Mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren rückten zum Brandort aus.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache übernommen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

- Anzeige -

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizeimeldungen aus Bayern

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Landsberg: Unbekannter verletzt 28-Jährigen mit Schreckschusswaffe
EV Lindau löst Vertrag mit Chris Grando auf
Drei Schwerverletzte bei Unfall auf Kreisstraße 4 bei Kötz
Augsburger Christkindlesmarkt bekommt 19 neue Stahlbarrieren
Augsburger Boule-Club schafft Aufstieg in die Bundesliga
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Folgen Sie uns