Brandursache nach Garagenbrand in Guttenberg unklar

Im Guttenberger Ortsteil Kaltenstauden ist am Montagnachmittag eine an ein Wohnhaus angebaute Garage vollständig ausgebrannt.

Gegen 13.50 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Bayreuth/Kulmbach die Mitteilung über das Feuer ein. Mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren rückten zum Brandort aus.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache übernommen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

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