EV Lindau löst Vertrag mit Chris Grando auf

Die EV Lindau Islanders und US-Stürmer Chris Grando haben ihren Vertrag einvernehmlich aufgelöst. Der 28-Jährige verlässt den Klub mit sofortiger Wirkung.

Trennung während der Deutschland-Cup-Pause

Die Entscheidung fiel nach intensiven Gesprächen zwischen Grando und den Verantwortlichen der Islanders während der Deutschland-Cup-Pause. Sportlich hatte sich die Zusammenarbeit seit Saisonbeginn nicht so entwickelt, wie es sich beide Seiten vorgestellt hatten. Auch persönliche Umstände spielten dabei eine Rolle.

Grando war erst im vergangenen Sommer von den Jacksonville Icemen aus der nordamerikanischen ECHL an den Bodensee gewechselt. Sein Engagement bei den EV Lindau Islanders war zugleich seine erste Station außerhalb der Vereinigten Staaten.

Kontingentstelle wird frei

Durch den Abgang von Chris Grando wird bei den Islanders eine Kontingentstelle frei. Die Verantwortlichen führen nach Vereinsangaben bereits fortgeschrittene Gespräche mit möglichen Kandidaten für Lösungen im Kader. Über weitere Entwicklungen will der Verein informieren.

Die Islanders bedanken sich bei Grando für seinen Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg alles Gute.

„Ich kann nur in den höchsten Tönen von Chris als Mensch sprechen. Er hat sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft gestellt und stets professionell gearbeitet. Leider hat es sportlich nicht so funktioniert, wie wir uns das gemeinsam vorgestellt hatten. Für seine Zukunft wünsche ich ihm nur das Beste“, sagte der Sportliche Leiter Milo Markovic.