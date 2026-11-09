Königsbrunn gewinnt Derby gegen Landsberg 6:0

Der EHC Königsbrunn hat den HC Landsberg am Sonntag mit 6:0 besiegt und steht nach dem zweiten Zu-null-Sieg in Folge auf dem vierten Tabellenrang.

In den vergangenen beiden Partien erzielte Königsbrunn insgesamt 13 Treffer und musste lediglich ein Gegentor hinnehmen. Gegen Landsberg fehlten Marco Sternheimer, Hayden Trupp und der gesperrte Kilian Steinmann. Im Tor stand Stefan Vajs, Nico Hetzel war als Backup dabei.

Königsbrunn nutzt seine Chancen

Die Partie begann mit hohem Tempo und Chancen auf beiden Seiten. In der sechsten Minute brachte Justin Maylan die Gastgeber mit einem flachen Schuss ins lange Eck in Führung. Niklas Länger hatte ihn zuvor von der linken Seite bedient. Bis zur ersten Pause verteidigten beide Mannschaften konzentriert, weitere Treffer fielen zunächst nicht.

Landsberg startete im Mittelabschnitt mit einer Überzahlsituation und kam unter anderem durch Victor Östling zu einer guten Ausgleichschance. Stefan Vajs parierte jedoch sicher. Stattdessen erhöhte Königsbrunn in der 28. Minute innerhalb weniger Sekunden auf 3:0: Zunächst verwertete Steffen Tölzer den Abpraller nach einem Schuss von Moritz Weißenhorn, kurz darauf traf Peter Brückner. In der 33. Minute legte Philipp Markgraf per Rückhand-Rebound das 4:0 nach.

Späte Treffer besiegeln den Derbysieg

Auch im Schlussdrittel blieb Landsberg trotz größerer Bemühungen ohne Tor. Königsbrunn überstand zunächst eine Unterzahlsituation und blieb anschließend stabil. Peter Brückner prallte in der 45. Minute nach einem Alleingang in die Bande, blieb dabei aber ohne gesundheitliche Folgen.

Kurz vor dem Ende sorgte Tim Bullnheimer nach Vorarbeit von Stefan Rodrigues in der 59. Minute für das 5:0. In doppelter Unterzahl kassierte Landsberg in der 60. Minute noch den sechsten Treffer durch Lion Stange. Brückner war mit zwei Toren der erfolgreichste Torschütze der Partie. Die Gastgeber gewannen vor 909 Zuschauern. Die Strafminuten verteilten sich mit 14 auf Königsbrunn und 16 auf Landsberg.

„Die Jungs haben über 60 Minuten Zusammenhalt, Leidenschaft und Willen gezeigt, das war unglaublich“, sagte EHC-Cheftrainer Matthias Forster nach dem Spiel. Er hob außerdem das Unterzahlspiel und die Paraden von Stefan Vajs hervor und zeigte sich „rundum zufrieden“.

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