Gersthofen: Neue Goethe-Grundschule nimmt Betrieb auf

Die neue Goethe-Grundschule in Gersthofen hat am 9. November 2026 den Betrieb aufgenommen.

Nach der intensiven Bauzeit beziehen die Schülerinnen und Schüler ihr neues Gebäude. Einige Restarbeiten stehen noch aus, beeinträchtigen die Aufnahme des Schulbetriebs nach Angaben der Stadt jedoch nicht. Zur Schule gehören auch eine Mittagsbetreuung und ein Hort.

Platz für rund 270 Schülerinnen und Schüler

Die Goethe-Grundschule bietet Platz für rund 270 Schülerinnen und Schüler in insgesamt 13 Klassenräumen. Zum Gebäudekomplex gehören eine Turnhalle, der Hort mit Mensa sowie Außenflächen für Bewegung, Sport und Spiel.

Vorgesehen sind unter anderem ein Outdoor-Kicker, Tischtennisplatten, ein großer Sportplatz und weitläufige Grün- und Bewegungsflächen. Auf den Dächern des Schulgebäudes und der Turnhalle wurden außerdem Photovoltaik-Module installiert.

Baukosten liegen bei rund 40 Millionen Euro

Der Bau der neuen Goethe-Grundschule hatte mit dem Spatenstich im Jahr 2023 begonnen. Die Baukosten belaufen sich auf rund 40 Millionen Euro. Das bisherige Schulgebäude soll nach einem Umbau künftig für Wohnzwecke genutzt werden.

Einweihung soll im kommenden Jahr folgen

Auf eine offizielle Einweihungsfeier wird zunächst bewusst verzichtet. Sie soll im kommenden Jahr stattfinden, wenn sich der Schulalltag eingespielt hat, der Betrieb reibungslos läuft und die Weihnachtszeit mit ihren zahlreichen Terminen vorüber ist. Dann soll das Gebäude in einem angemessenen Rahmen offiziell gefeiert und der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Gersthofens Erste Bürgermeisterin Susanne Olita bezeichnete den Start als besonderen Tag für die Stadt und vor allem für die Kinder. Die neue Schule schaffe einen modernen Ort zum Lernen, Spielen und Wohlfühlen. Die noch ausstehenden Arbeiten änderten daran nichts.