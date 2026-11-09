Dax deutlich fester – Friedenshoffnungen treiben Börse an

Zum Wochenstart hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 26.267 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

“Die Hoffnung auf eine Entspannung der geopolitischen Konflikte hat den Dax wieder komfortabel über die Marke von 26.000 Punkten getragen”, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. “Die Aussicht auf mögliche Fortschritte bei den Friedensbemühungen in der Ukraine und im Nahen Osten sorgt für einen deutlichen Abbau geopolitischer Risikoprämien. Besonders an den Energiemärkten macht sich die neue Zuversicht bemerkbar. Die Nordseesorte Brent verliert mehr als vier Prozent und verschafft den europäischen Aktienmärkten damit spürbaren Rückenwind.”

“Sinkende Energiepreise sind für die Börsen derzeit gleich in mehrfacher Hinsicht eine gute Nachricht. Sie entlasten die Unternehmen auf der Kostenseite, stärken die Kaufkraft der Verbraucher und verringern gleichzeitig die Sorgen vor einem erneuten Inflationsschub. Damit könnte auch der Druck auf die Notenbanken nachlassen, die Geldpolitik weiter zu verschärfen. Noch handelt es sich bei den geopolitischen Entwicklungen allerdings vor allem um Hoffnungen. Ob daraus tatsächlich tragfähige politische Lösungen entstehen, bleibt abzuwarten. Die Finanzmärkte beginnen dennoch bereits, eine mögliche Entspannung einzupreisen.”

“Zusätzliche Unterstützung erhielt der Dax heute von den überraschend starken deutschen Exportzahlen. Die Ausfuhren sind im September um zwei Prozent gestiegen und haben damit die Erwartungen von lediglich 0,5 Prozent deutlich übertroffen. Allerdings legten auch die Importe überproportional zu, wodurch sich der deutsche Handelsbilanzüberschuss verringerte. Dennoch liefern die Zahlen ein weiteres Argument für die These einer allmählichen Konjunkturerholung. Gerade für die exportorientierten deutschen Industrieunternehmen wäre eine nachhaltige Belebung der internationalen Nachfrage ein wichtiger Impuls.”

Auch im Technologie- und Halbleitersektor kehre die Risikobereitschaft zurück. “Nach den heftigen Kursverlusten der vergangenen Handelstage greifen die Investoren wieder beherzter zu. Die zuletzt aufgekommenen Sorgen um die zukünftige Dynamik des KI-Booms treten damit zunächst in den Hintergrund. Die Nachrichten über eingeleitete Untersuchungen im Zusammenhang mit Nvidia-Chef Jensen Huang belasten in erster Linie die Aktie des Halbleiterkonzerns selbst. Welche Erkenntnisse die Untersuchungen bringen und welche möglichen Konsequenzen sich daraus ergeben, bleibt offen. Eine größere Ansteckungswirkung auf den gesamten Technologiesektor ist bislang jedoch nicht zu erkennen.”

“Für den Dax ist die Rückeroberung der Marke von 26.000 Punkten zunächst ein wichtiges positives Signal. Sollte sich die Entspannung an den Energiemärkten fortsetzen und die Erholung der US-Technologiebörsen anhalten, könnte der deutsche Leitindex schon bald wieder das Allzeithoch ins Visier nehmen. Die Jahresendrallye ist damit zurück im Spiel, auch wenn die geopolitischen Risiken weiterhin für Rückschläge sorgen können”, sagte Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1201 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8928 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.116 US-Dollar gezahlt (+1,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 118,14 Euro pro Gramm.

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