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BDI warnt vor Spionage gegen deutsche Führungskräfte

BDI warnt vor Spionage gegen deutsche Führungskräfte
Büros (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnt vor einer zunehmenden Ausspähung von Führungskräften deutscher Unternehmen durch ausländische Geheimdienste. “Spionage ist längst nicht mehr nur eine Frage der Cybersicherheit. Auch die klassische Spionage erlebt eine Renaissance”, sagte Kerstin Petretto, Senior Referentin für Information, Sicherheit und Technologie beim BDI, dem “Handelsblatt”. “Beschäftigte und Führungskräfte werden gezielt ausgeforscht, angesprochen oder unter Druck gesetzt.”

Hintergrund sind US-Medienberichte über eine Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Demnach soll der Verdacht bestehen, dass der chinesische Geheimdienst über die Frau Informationen aus dem Umfeld von Huang gewinnen wollte. Nvidia hat den Berichten zufolge eine Untersuchung eingeleitet.

Besonders im Fokus von Spionage stünden in Deutschland Unternehmen mit “sicherheitsrelevantem Know-how und strategisch wichtigen Technologien”, sagte Petretto. Dazu zählten die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, die Raumfahrt, kritische Infrastrukturen sowie technologieintensive Branchen. Der BDI fordert deshalb eine engere Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Sicherheitsbehörden. “Unternehmen können sich gegen staatlich gesteuerte Spionage nicht allein schützen”, sagte Petretto. Nötig sei eine “enge Sicherheitspartnerschaft zwischen Staat, Sicherheitsbehörden und Wirtschaft”.

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