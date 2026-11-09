Erneut weniger Zuzüge von Syrern – Wanderungssaldo ausgeglichen

Die Zahl der Zuzüge von Syrern nach Deutschland sinkt weiter. Im laufenden Jahr lag sie bis September um 40,6 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag auf Basis vorläufiger Ergebnisse der Wanderungsstatistik mitteilte. Insgesamt registrierten die Meldebehörden von Januar bis September knapp 23.800 Zuzüge von Syrern. Vor dem Machtwechsel in Syrien lag die Zahl von Januar bis September 2024 bei gut 74.600.

Im Gegenzug hat sich der Fortzug von Syrern verstärkt: Die Zahl der syrischen Staatsangehörigen, die aus Deutschland fortzogen, ist von Januar bis September 2026 um 7,6 Prozent gestiegen. In diesem Zeitraum wurden knapp 23.700 Fortzüge von Syrern registriert.

Die Differenz zwischen Zuzügen und Fortzügen war von Januar bis September 2026 nahezu ausgeglichen. Insgesamt war für diesen Zeitraum eine Nettozuwanderung syrischer Staatsangehöriger von knapp 100 zu verzeichnen. Diese lag deutlich unter den Werten der Vergleichszeiträume in den Vorjahren. Von Januar bis September 2025 betrug die entsprechende Nettozuwanderung knapp 18.100 und von Januar bis September 2024 gut 58.500.

Im laufendem Jahr ist zudem die Zahl der Asylanträge von Syrern deutlich gesunken. Insgesamt wurden gut 6.700 entsprechende Erstanträge registriert und damit 65,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (19.200). Auch auf europäischer Ebene ist die Zahl der Erstanträge auf Asyl von Syrern laut EU-Statistikbehörde Eurostat zuletzt deutlich gesunken.

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