Vier Tatverdächtige nach mutmaßlichen Ladendiebstählen in Haft

Die Nürnberger Polizei hat am vergangenen Wochenende vier Tatverdächtige nach mutmaßlichen Ladendiebstählen festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen alle vier Männer.

Am Freitagnachmittag, 6. November 2026, beobachtete ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in der Nürnberger Fußgängerzone einen 40-jährigen Georgier. Der Mann nahm laut Polizei mehrere Kleidungsstücke im Wert von gut 350 Euro an sich und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen ihn noch vor Ort fest.

Bei den anschließenden Ermittlungen stellten die Beamten im Hotelzimmer des Tatverdächtigen weiteres Diebesgut sicher. Dabei handelte es sich überwiegend um Kosmetika im Wert von mehr als 6000 Euro.

Drei Festnahmen in einem Einkaufszentrum

Am Samstagnachmittag, 7. November 2026, beobachtete ein Mitarbeiter in einem Einkaufszentrum im Nürnberger Süden drei mutmaßliche Ladendiebe. Die Männer steckten mehrere Artikel ein und wollten das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen die drei tatverdächtigen Belarussen im Alter von 28, 33 und 33 Jahren noch vor Ort fest. Das Diebesgut hatte einen Wert von etwas mehr als 200 Euro.

Alle vier Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die Männer. Anschließend wurden sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

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