Einbrüche in Kirche und Kindergarten: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind in Marquartstein in eine evangelische Kirche und einen Kindergarten eingebrochen. Aus der Kirche entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich, im Kindergarten wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts entwendet.

Einbruch in evangelische Kirche

Zwischen Freitag, 6. November 2026, 22 Uhr, und Samstag, 7. November 2026, 6 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen der evangelischen Kirche in Marquartstein. Dabei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Kindergarten ebenfalls betroffen

Der Einbruch in den Kindergarten in der Pettendorfer Straße wurde am Montagmorgen, 9. November, bekannt. Nach aktuellem Ermittlungsstand lag der Tatzeitraum zwischen Freitag, 6. November, 20 Uhr, und Montag, 9. November, 7.15 Uhr. Die Täter machten dort keine Beute.

Die örtlich zuständige Polizeiinspektion Traunstein nahm zunächst die Maßnahmen vor Ort auf. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld der Loitshauser Straße und der Pettendorfer Straße in Marquartstein. Auch Beobachtungen vor den genannten Tatzeiträumen können für die Aufklärung wichtig sein.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Traunstein unter der Telefonnummer 0861/98730 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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