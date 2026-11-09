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Einbrüche in Kirche und Kindergarten: Polizei sucht Zeugen

Einbrüche in Kirche und Kindergarten: Polizei sucht Zeugen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Unbekannte sind in Marquartstein in eine evangelische Kirche und einen Kindergarten eingebrochen. Aus der Kirche entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich, im Kindergarten wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts entwendet.

Inhalte im Überblick

Einbruch in evangelische Kirche

Zwischen Freitag, 6. November 2026, 22 Uhr, und Samstag, 7. November 2026, 6 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen der evangelischen Kirche in Marquartstein. Dabei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Kindergarten ebenfalls betroffen

Der Einbruch in den Kindergarten in der Pettendorfer Straße wurde am Montagmorgen, 9. November, bekannt. Nach aktuellem Ermittlungsstand lag der Tatzeitraum zwischen Freitag, 6. November, 20 Uhr, und Montag, 9. November, 7.15 Uhr. Die Täter machten dort keine Beute.

Die örtlich zuständige Polizeiinspektion Traunstein nahm zunächst die Maßnahmen vor Ort auf. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

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Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld der Loitshauser Straße und der Pettendorfer Straße in Marquartstein. Auch Beobachtungen vor den genannten Tatzeiträumen können für die Aufklärung wichtig sein.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Traunstein unter der Telefonnummer 0861/98730 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Zwei Einbrüche in Regensburg: Polizei sucht Zeugen · Rosenheim: Polizei sucht Zeugen nach Raub an 13-Jährigem

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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