Rosenheim: Polizei sucht Zeugen nach Raub an 13-Jährigem

Ein 13-Jähriger soll am Freitagabend in Rosenheim von drei jungen Männern angegangen und bestohlen worden sein. Die Tatverdächtigen sind bislang nicht gefunden worden.

Der Junge meldete sich am 6. November 2026 gegen 18 Uhr über den Polizeinotruf. Nach seinen Angaben traf er am Ausgang der Bahnunterführung in der Klepperstraße auf drei Unbekannte. Zwei der Männer hätten ihn an den Armen gepackt und entlang der Klepperstraße in östliche Richtung zu einem kleinen Weg nahe des Mangfalldamms geführt. Dort hätten sie ihn bedroht und Bargeld entwendet. Anschließend hätten sich die drei Männer in Richtung Bahnhof entfernt.

Der 13-Jährige erlitt nach bisherigen Erkenntnissen leichte Schmerzen am Arm, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Der Beuteschaden liegt nach Schätzung der Polizei im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Polizei sucht Zeugen

Die drei Tatverdächtigen werden als etwa 18 Jahre alt, schlank und zwischen 1,60 und 1,80 Meter groß beschrieben. Alle hätten schwarze Haare und Deutsch gesprochen. Zwei Männer trugen demnach schwarze Hosen, schwarze Kapuzenpullover und schwarze Schuhe. Der dritte soll eine weiße Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover und schwarze Schuhe getragen haben.

Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt wegen des Verdachts eines Raubdelikts. Gesucht werden insbesondere ein Radfahrer und ein E-Scooter-Fahrer, die kurz vor 18 Uhr an der Vierergruppe an der Bahnunterführung vorbeigefahren sein sollen. Wer am 6. November zwischen 17.50 Uhr und 18.15 Uhr im Bereich des Ausgangs der Bahnunterführung in der Klepperstraße oder entlang der Straße in Richtung Kufsteiner Straße Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08031/2000 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

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