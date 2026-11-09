Röwekamp zweifelt an Erfolg der Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Thomas Röwekamp (CDU), glaubt nicht an einen Durchbruch bei den Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi. Inhaltlich sei keine neue Positionierung Russlands zu erkennen, und ohne Europa sei ohnehin keine Einigung vorstellbar, sagte Röwekamp dem Nachrichtensender “Welt”.

Aus dem bisherigen Verhalten Russlands gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass es jetzt zu einer möglichen Waffenstillstandsvereinbarung oder gar einem Friedensschluss eine neue Positionierung gebe, so Röwekamp. Russland habe bis zuletzt die völlige Unterwerfung und Einnahme der Ukraine verlangt. Aber man sei immer gesprächsbereit. Immerhin sei es gut, dass das nicht nur eine Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland sei, sondern dass die Ukraine mit am Tisch sitze. Aber ohne Mitsprache Europas könne es keine Lösung geben, so Röwekamp weiter. Die europäischen Sicherheitsinteressen seien berührt. Und deswegen könne eine solche Vereinbarung auch nur unter Beteiligung der Europäer erfolgen.

Russland sperrt sich weiterhin gegen eine Teilnahme europäischer Vertreter. Die Beratungen finden auf Wunsch Moskaus in einem Dreierformat zwischen Delegationen aus Russland, der Ukraine und den USA statt.