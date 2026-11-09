Augsburg: 26-Jähriger bei Streit mit Bierflasche verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der Augsburger Bahnhofstraße ist ein 26-Jähriger verletzt worden. Die Polizei ermittelt gegen einen 21-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und gegen einen 27-Jährigen wegen des Verdachts der Bedrohung.

Der Streit ereignete sich am Samstag, 7. November 2026, gegen 1.15 Uhr. Nach Angaben der Polizei soll der 21-Jährige mit einer Bierflasche auf den 26-Jährigen losgegangen sein. Im weiteren Verlauf soll der 27-Jährige den 26-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die beteiligten Personen flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Burgkmairstraße. Eine Bierflasche wurde als Tatmittel sichergestellt. Der 21-Jährige, der 27-Jährige und der 26-Jährige besitzen laut Polizei die afghanische Staatsangehörigkeit.

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