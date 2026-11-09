Unfall bei Gersthofen: 40-Jähriger nach Überschlag verletzt

Ein 40-jähriger Autofahrer ist am Samstag auf der Kreisstraße A 5 von Gersthofen in Richtung Gablingen von der Fahrbahn abgekommen und verletzt worden. Sein Wagen überschlug sich nach dem Streifen einer Mauer an einer Bahnunterführung.

Auto überschlägt sich nach Ausweichmanöver

Der Unfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr kurz vor der Bahnunterführung. Das Auto geriet zunächst nach rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken zog der Fahrer den Wagen nach links, wodurch dieser an der Mauer der Unterführung entlangschrammte.

Nach der Brücke überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf den Rädern wieder auf der Straße zum Stehen. Der 40-Jährige wurde verletzt ins UKA gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro.

E-Scooter in Gablingen-Siedlung gestohlen

In Gablingen-Siedlung wurde außerdem ein schwarzer E-Scooter der Marke Segway gestohlen. Der Geschädigte hatte den Roller am vergangenen Donnerstag gegen 7.45 Uhr am Bahnhof abgestellt und versperrt. Als er gegen 19.50 Uhr zurückkehrte, war der E-Scooter verschwunden. Der Täter hatte das Schloss geknackt. Der Roller war 490 Euro wert.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821 323-181 entgegen.