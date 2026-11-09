Polizei Schwaben-NordLandkreis Augsburg

A8 bei Zusmarshausen: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

A8 bei Zusmarshausen: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei einer Kontrolle auf der A 8 bei Zusmarshausen hat die Polizei einen 38-jährigen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis gestoppt. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC.

Die Beamten kontrollierten den Mann am Sonntag (8. November 2026) gegen 17 Uhr auf der Autobahn in Richtung Stuttgart. Dabei stellten sie drogentypisches Verhalten fest und veranlassten eine Blutentnahme. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Gegen den 38-Jährigen wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Der Mann besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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