A8 bei Zusmarshausen: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Bei einer Kontrolle auf der A 8 bei Zusmarshausen hat die Polizei einen 38-jährigen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis gestoppt. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC.

Die Beamten kontrollierten den Mann am Sonntag (8. November 2026) gegen 17 Uhr auf der Autobahn in Richtung Stuttgart. Dabei stellten sie drogentypisches Verhalten fest und veranlassten eine Blutentnahme. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Gegen den 38-Jährigen wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Der Mann besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

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