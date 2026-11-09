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Illegales Kraftfahrzeugrennen auf B17 bei Augsburg? Polizei stellt Führerschein sicher

Illegales Kraftfahrzeugrennen auf B17 bei Augsburg? Polizei stellt Führerschein sicher
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein 24-Jähriger steht nach einer Kontrolle auf der B17 in Augsburg-Göggingen im Verdacht, ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen begangen zu haben.

Der Mann war am Freitag (6. November 2026) gegen 21 Uhr auf der B17 in Richtung Norden unterwegs. Dabei fuhr er deutlich zu schnell. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg kontrollierte den 24-Jährigen.

Die Polizei stellte seinen Führerschein noch vor Ort sicher. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Er besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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