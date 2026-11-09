Illegales Kraftfahrzeugrennen auf B17 bei Augsburg? Polizei stellt Führerschein sicher

Ein 24-Jähriger steht nach einer Kontrolle auf der B17 in Augsburg-Göggingen im Verdacht, ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen begangen zu haben.

Der Mann war am Freitag (6. November 2026) gegen 21 Uhr auf der B17 in Richtung Norden unterwegs. Dabei fuhr er deutlich zu schnell. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg kontrollierte den 24-Jährigen.

Die Polizei stellte seinen Führerschein noch vor Ort sicher. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Er besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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