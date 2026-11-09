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Buslinie 41 in Göggingen fährt stadteinwärts Umleitung

Buslinie 41 in Göggingen fährt stadteinwärts Umleitung
Symbolbild, KI-generiert
Presse Augsburg
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Wegen Bauarbeiten in der Friedrich-Ebert-Straße wird die Buslinie 41 in Göggingen bis voraussichtlich 18. Dezember stadteinwärts umgeleitet.

Die Umleitung in Richtung Königsplatz beginnt ab der Haltestelle „Welfenstraße“. Die Busse fahren über die Friedrich-Ebert-Straße, Bgm.-Miehle-Straße, Bgm.-Ulrich-Straße, Hugo-Eckener-Straße, Universitätsstraße und Forschungsallee. Anschließend setzen sie ihre reguläre Strecke fort.

Diese Haltestellen sind betroffen

Die Haltestelle „Bergiusstraße“ wird über eine Ersatzhaltestelle in der Bgm.-Miehle-Straße bedient. Zusätzlich fährt die Linie die Haltestelle „Innovationspark“ / LfU an. Diese wird sonst nur von der Nachtbuslinie 92 bedient.

Die Haltestellen „Widdersteinweg“ und „Messe DB“ entfallen in Richtung Königsplatz. In Richtung Bergstraße bleibt der Linienweg unverändert.

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