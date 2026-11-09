Polizei Schwaben-NordLandkreis Augsburg

Unfall auf B17 bei Leitershofen: Fahrer flüchtet

Unfall auf B17 bei Leitershofen: Fahrer flüchtet
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Bei einem Unfall auf der B17 bei Leitershofen streifte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Überholen das Auto einer 37-Jährigen und fuhr anschließend davon.

Der Unfall ereignete sich am 5. November gegen 9.20 Uhr auf der B17 in Fahrtrichtung Norden. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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