Unfall auf B17 bei Leitershofen: Fahrer flüchtet

Bei einem Unfall auf der B17 bei Leitershofen streifte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Überholen das Auto einer 37-Jährigen und fuhr anschließend davon.

Der Unfall ereignete sich am 5. November gegen 9.20 Uhr auf der B17 in Fahrtrichtung Norden. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

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