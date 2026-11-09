Polizei stellt vier alkoholisierte Männer in Augsburg fest

In Augsburg stellte die Polizei am Wochenende vier alkoholisierte Männer im Straßenverkehr fest. Alle mussten sich einer Blutentnahme unterziehen.

Am Sonntag (08.11.2026) gegen 4 Uhr verunfallte ein 23-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Langenmantelstraße. Nach dem Sturz stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 1,6 Promille. Wegen seiner Verletzungen blieb der Mann zur weiteren Behandlung im Krankenhaus. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme. Der 23-Jährige besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

Bereits am Samstag (07.11.2026) gegen 0.30 Uhr beobachtete ein Autofahrer in der Haunstetter Straße einen 23-Jährigen, der Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest ebenfalls knapp 1,6 Promille. Auch in diesem Fall veranlasste die Polizei eine Blutentnahme.

Gegen 2 Uhr stürzte ein 57-Jähriger in der Lechhauser Straße mit einem E-Scooter auf dem Gehweg. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 1,2 Promille. Der E-Scooter wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

Am Sonntag (08.11.2026) gegen 4.45 Uhr kontrollierten die Beamten zudem einen 34-Jährigen in der Hermannstraße, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Sein Atemalkoholwert lag bei knapp 1,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die drei zuletzt genannten Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Polizei ermittelt in allen vier Fällen wegen Trunkenheit im Verkehr.

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