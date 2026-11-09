Zwei Einbrüche in Regensburg: Polizei sucht Zeugen

In der Regensburger Konradsiedlung sind zwei Wohnhäuser aufgebrochen worden. Die Kriminalpolizei prüft einen möglichen Zusammenhang und bittet um Hinweise.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen Mittwoch, 4. November 2026, 10 Uhr, und Samstag, 7. November 2026, 16 Uhr, in der Illerstraße. Während die Bewohner verreist waren, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus und durchsuchte mehrere Schränke. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

In der Klausenburger Straße drang in der Nacht auf Sonntag, 8. November 2026, ebenfalls ein bislang unbekannter Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Der Tatzeitraum lag zwischen Samstag, 7. November, 7.30 Uhr, und Sonntag, 8. November, 21.30 Uhr. Die Bewohnerin war nicht zu Hause. Der Täter durchsuchte mehrere Schränke im gesamten Haus und verließ das Gebäude nach aktuellem Ermittlungsstand ohne Beute. Am Tatort sicherte die Polizei Spuren.

Polizei bittet um Hinweise

Wer zwischen dem 4. und 7. November im Bereich der Illerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg melden. Hinweise zum Einbruch in der Klausenburger Straße nimmt die Polizei für den Zeitraum vom 7. November, 7.30 Uhr, bis zum 8. November, 21.30 Uhr, entgegen. Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 0941/506-2888 erreichbar.

Tipps zum Schutz vor Einbrüchen

Die Polizei empfiehlt, Haustüren auch bei kurzer Abwesenheit abzuschließen und Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren vollständig zu verschließen. Gekippte Fenster gelten dabei als offene Fenster. Bewegungsmelder können für Helligkeit am Haus sorgen. Rollläden sollten tagsüber nicht geschlossen werden, da dies auf Abwesenheit hindeuten kann.

Schlüssel nicht draußen verstecken und nach einem Verlust den Schließzylinder austauschen.

Auf fremde Personen in der Wohnanlage oder auf Nachbargrundstücken achten und verdächtige Beobachtungen sofort melden.

Bei Bedarf eine funktionsfähige Videoüberwachung installieren.

In sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter keine Hinweise auf die eigene Abwesenheit hinterlassen.

Bei längerer Abwesenheit mit Zeitschaltuhren, Lichtsteuerungs-Apps sowie der Unterstützung von Freunden und Nachbarn den Eindruck von Anwesenheit erwecken.

Überquellende Briefkästen vermeiden und keine entsprechenden Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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