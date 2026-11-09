Polizeibericht München: Messerangriff, Brände und Einbruch

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Münchner Hauptbahnhof, zwei Fahrzeugbränden, einem Wohnungseinbruch und einem Präventionstag informiert die Polizei über den aktuellen Ermittlungsstand und ihre Aktionen gegen Online-Anlagebetrug.

Ermittlungen nach Messerangriff am Hauptbahnhof

Am 7. November 2026 gegen 19 Uhr soll ein 38-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Miesbach im Bereich des Münchner Hauptbahnhofs versucht haben, einen 32-jährigen Afghanen mit Wohnsitz in München mit einem Messer in den Bauch zu stechen. Zuvor soll der Tatverdächtige mehrfach Äußerungen gemacht haben, darunter auch fremdenfeindliche. Die Ermittlungen zu einem möglichen rassistischen Motiv dauern an.

Aufgrund der Entscheidung eines Haftrichters wurde der Tatverdächtige in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung eingewiesen. Bei der Tatwaffe handelte es sich nach aktuellem Ermittlungsstand um ein Küchenmesser.

Der Polizei wurde von einem bislang unbekannten Zeugen ein Video der Tat zugespielt. Die Kriminalpolizei prüft, ob weitere Personen Aufnahmen von der Tat oder der Vortat gemacht haben. Hinweise nimmt das Kommissariat 11 unter 089/63007-0 entgegen.

BMW brennt in Tiefgarage in Bogenhausen

In einer Tiefgarage eines Gebäudekomplexes in Bogenhausen geriet am 6. November gegen 11.50 Uhr ein BMW im Bereich des Motorraums in Brand. Zuvor war bei der Integrierten Leitstelle ein automatischer Notruf des Fahrzeugs eingegangen. Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung aus der Tiefgarage und den Gebäudeschächten fest. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Wegen des Rauchs wurde das Gebäude mit einem Supermarkt und einem Restaurant geräumt. Nach den Löscharbeiten und einer Überprüfung gab die Feuerwehr das Gebäude wieder frei. Verletzt wurde niemand, der BMW wurde vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt; weitere Fahrzeuge oder Gebäudeteile wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht beschädigt. Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein Gutachten zur Brandursache wurde in Auftrag gegeben. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13.

Sechs Fahrzeuge in Brunnthal zerstört

Auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in Brunnthal standen am 8. November gegen 1 Uhr mehrere abgestellte Fahrzeuge in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge nahezu vollständig zerstört: ein Ford-Transporter sowie fünf Pkw, darunter ein VW, ein BMW und drei Fahrzeuge, deren Marken bislang nicht zugeordnet werden konnten.

Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Kommissariat 13.

Einbruch in Wohnung in Neuhausen

Zwischen 15.30 und 16 Uhr drangen am 5. November zwei bislang unbekannte Täterinnen in ein Mehrfamilienhaus in Neuhausen und anschließend auf unbekannte Weise in eine Wohnung im dritten Obergeschoss ein. Die 49-jährige Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung und bemerkte die Frauen. Diese flüchteten über das Treppenhaus und nahmen eine Holzschatulle im Wert eines mittleren zweistelligen Eurobetrags mit.

Die Bewohnerin verständigte am folgenden Tag die Polizei. Eine der Frauen wird mit braunen, mittellangen bis langen Haaren und einem braunen Trenchcoat beschrieben. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus dem Bereich Trivastraße, Dom-Pedro-Straße und Heideckstraße sowie um die Prüfung möglicher Überwachungskamera-Aufnahmen. Hinweise nimmt das Kommissariat 53 unter 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Polizei informiert über Online-Anlagebetrug

Das Polizeipräsidium München setzt am 10. November die Aktionstage gegen Online-Anlagebetrug mit kostenlosen Informationsständen fort. Bürgerinnen und Bürger erhalten Hinweise zu typischen Vorgehensweisen und zum Schutz vor unseriösen Geldanlageangeboten. Fragen können direkt vor Ort gestellt werden.

PI 12 in der Maxvorstadt: 11 bis 14 Uhr am Josephsplatz

PI 15 in Sendling: 12 bis 17 Uhr am Harras

PI 25 in Riem: 13 bis 16 Uhr in den Riem Arcaden

PI 11 in der Altstadt: 14 bis 17 Uhr am Viktualienmarkt

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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