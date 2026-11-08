München: E-Scooter-Fahrer von Tram schwer verletzt

Ein 24-Jähriger ist bei einem Tram-Unfall auf der Landsberger Straße in München schwer verletzt worden.

Am Freitag, 6. November 2026, gegen 12:40 Uhr, wollte der Mann mit seinem E-Scooter auf Höhe der Bergmannstraße über eine Querungshilfe die Landsberger Straße überqueren. Gleichzeitig fuhr eine 31-jährige Trambahnführerin stadteinwärts. Sie nahm den E-Scooter-Fahrer wahr, gab akustische Warnsignale ab und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Einen Zusammenstoß konnte sie jedoch nicht mehr verhindern.

Die Trambahn erfasste den 24-Jährigen frontal. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der E-Scooter wurde total beschädigt. Während der Unfallaufnahme waren die Landsberger Straße und die Trambahngleise zeitweise gesperrt.

Versuchtes Tötungsdelikt am Hauptbahnhof

Am Samstag, 7. November, gegen 19 Uhr, traf ein 38-Jähriger aus dem Landkreis Miesbach im Bereich des Münchner Hauptbahnhofs auf einen 32-jährigen Münchner. Zuvor hatte der 38-Jährige dort mehrfach lautstarke Äußerungen, unter anderem mit fremdenfeindlichem Inhalt, getätigt. Zwischen den beiden entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit.

Im weiteren Verlauf soll der 38-Jährige ein Messer gezogen und in Richtung des Bauchbereichs des 32-Jährigen gestochen haben. Der 32-Jährige wehrte die Angriffe ab und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fest. Eine unbeteiligte Person verständigte den Polizeinotruf. Der 32-Jährige blieb unverletzt. Der 38-Jährige wurde festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Juweliergeschäft: Mann mit Pfefferspray festgenommen

Am selben Nachmittag gegen 15:50 Uhr betrat ein 60-Jähriger ein Juweliergeschäft im Bereich der Dachauer Straße und forderte von einem 54-jährigen Mitarbeiter Bargeld. Dabei hielt er ein Pfefferspray in der Hand. Nachdem der Mitarbeiter die Herausgabe des Geldes verweigert und den Mann zum Verlassen des Geschäfts aufgefordert hatte, flüchtete dieser.

Eine Polizeistreife traf den 60-Jährigen im Nahbereich an. Als die Beamten ihn ansprachen, richtete er das Pfefferspray in ihre Richtung. Die Polizisten brachten ihn zu Boden und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei wurde der Mann leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Versuchs der räuberischen Erpressung ermittelt.

Weitere Polizeieinsätze in München

In Feldmoching bemerkte ein Passant am Sonntag, 25. Oktober, gegen 16:30 Uhr eine Person auf einer Baustelle an der Pflaumstraße. Die Polizei nahm dort einen 50-Jährigen fest, der bereits Baumaterial entwendet und in seinen Pkw geladen hatte. Nach der Sachbearbeitung wurde der Mann wieder entlassen. Gegen ihn wird wegen Diebstahls ermittelt.

In einem Schwimmbad in Ramersdorf-Perlach bemerkte eine 41-Jährige am Samstag, 7. November, gegen 16:45 Uhr, dass ein 55-Jähriger sein erigiertes Glied präsentierte und gezielt Blickkontakt zu mehreren Frauen suchte. Das Personal verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und entließen ihn nach Abschluss der Maßnahmen wieder. Gegen ihn wird wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung ermittelt.

Unfälle mit Verletzten

Bei einem Unfall auf der Albert-Roßhaupter-Straße in Sendling wurden am Samstag gegen 18 Uhr drei Fahrgäste eines Linienbusses der Linie 54 leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Autofahrer überholte den Bus nach dem Halt an der Haltestelle Drachenseestraße und scherte direkt vor ihm wieder ein. Der Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, woraufhin die drei Fahrgäste stürzten.

Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang, zum Fahrer oder zum Fahrzeug unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Am Freitag gegen 15:30 Uhr kollidierten auf der Bundesstraße 13 stadtauswärts auf Höhe des St.-Quirin-Platzes ein MAN-Lastwagen und ein Honda. Beim Fahrstreifenwechsel übersah der 36-jährige Lastwagenfahrer den Pkw eines 56-Jährigen. Der Honda wurde vor den Lastwagen geschoben, prallte gegen einen Beleuchtungsmast und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der 36-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, der 56-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus. Am Lastwagen entstand leichter Sachschaden, der Pkw erlitt einen Totalschaden. Außerdem wurde der Beleuchtungsmast leicht beschädigt. Während der etwa einstündigen Unfallaufnahme wurde der Verkehr in beide Richtungen über die Standstreifen geleitet. Dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen.

Wohnungsbrand in Schwabing

Am Sonntag, 8. November, gegen 10:15 Uhr, ging bei der Feuerwehr die Mitteilung über einen Wohnungsbrand in der Wilhelmstraße ein. Die Polizei sperrte umliegende Straßen, damit die Feuerwehr die Einsatzstelle erreichen konnte. Aus bislang ungeklärter Ursache war in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude musste vollständig evakuiert werden.

Eine Person wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen, wurden vom Rettungsdienst untersucht und anschließend vor Ort entlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Brandfahnder des Kommissariats 13 nahmen die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Ursache auf.

Infostände gegen Online-Anlagebetrug

Das Polizeipräsidium München informiert am Montag, 9. November 2026, an mehreren Orten über Online-Anlagebetrug. Bürgerinnen und Bürger erhalten Hinweise, wie sie unseriöse Angebote erkennen und sich vor finanziellen Schäden schützen können.

10 bis 13 Uhr: EDEKA Simmel in Pullach (Polizeiinspektion 32, Grünwald)

10 bis 12 Uhr: Olympia-Einkaufszentrum im Bereich der Bürgersprechstunde (Polizeiinspektion 44, Moosach)

12 bis 14 Uhr: Orleansplatz (Polizeiinspektion 21, Au)

12 bis 17 Uhr: Harras (Polizeiinspektion 15, Sendling)

14 bis 18 Uhr: Forum Bogenhausen (Polizeiinspektion 22, Bogenhausen)

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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