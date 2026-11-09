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Augsburg-Oberhausen: Zwei Polizisten bei Einsatz verletzt

Augsburg-Oberhausen: Zwei Polizisten bei Einsatz verletzt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Bei einem Polizeieinsatz in Augsburg-Oberhausen sind am Freitagabend (6. November 2026) zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden. Eine 17-Jährige befand sich nach Polizeiangaben in einem psychischen Ausnahmezustand und leistete während der Maßnahmen Widerstand.

Der Einsatz ereignete sich gegen 22.45 Uhr in der Eschenhofstraße. Die Beamten fixierten die junge Frau und brachten sie anschließend in ein entsprechendes Krankenhaus.

Gegen die 17-Jährige wird wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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