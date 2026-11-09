Augsburg-Oberhausen: Zwei Polizisten bei Einsatz verletzt

Bei einem Polizeieinsatz in Augsburg-Oberhausen sind am Freitagabend (6. November 2026) zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden. Eine 17-Jährige befand sich nach Polizeiangaben in einem psychischen Ausnahmezustand und leistete während der Maßnahmen Widerstand.

Der Einsatz ereignete sich gegen 22.45 Uhr in der Eschenhofstraße. Die Beamten fixierten die junge Frau und brachten sie anschließend in ein entsprechendes Krankenhaus.

Gegen die 17-Jährige wird wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

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