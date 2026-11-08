Mann verletzt zwei Polizisten am Nürnberger Flughafen

Ein 39-jähriger Mann hat am Samstagabend (7. November 2026) am Nürnberger Flughafen zwei Polizeibeamte verletzt. Die Grenzpolizei nahm den Mann fest, nachdem er sich einer Kontrolle widersetzt hatte.

Der Streife der Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen fiel der erkennbar betrunkene polnische Staatsbürger gegen 21 Uhr in der Ankunftshalle des Albrecht Dürer Airport Nürnberg auf. Bei der Kontrolle verhielt sich der Mann nach Angaben der Polizei sofort unkooperativ und aggressiv. Schließlich warf er eine Pfandflasche nach einem Beamten.

Die Polizisten überwältigten den Mann und legten ihm Handfesseln an. Bei der Gegenwehr verletzten sich ein 32-jähriger Polizeibeamter und sein 25-jähriger Kollege. Beide mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.

Auch in den Diensträumen der Grenzpolizeiinspektion beruhigte sich der 39-Jährige nicht. Deshalb legten die Beamten ihm zusätzlich Fußfesseln an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Festgenommenen eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Wert von fast einem Promille ergeben.

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