Weiden: 5.000 Euro Belohnung für Hinweise zu Mordfall von 1971

Mehr als fünf Jahrzehnte nach dem tödlichen Überfall in Weiden ermittelt die eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe „Forum“ weiter. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Identifizierung der Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

Die Tat ereignete sich am 10. Dezember 1971 gegen 23.20 Uhr auf dem damaligen Betriebsgelände des C&C-Lebensmittelgroßmarkts Meister an der Neustädter Straße. Der 35-jährige Geschäftsführer Rudolf Bauer verließ das Marktgebäude nach Arbeitsende gemeinsam mit seinem 26-jährigen Vertreter Ernst Kasseckert und drei weiteren Angestellten. Bauer führte die Tageseinnahmen in Höhe von rund 60.000 DM mit sich.

Auf dem Weg zu seinem vor dem Gebäude abgestellten Pkw überfielen ihn zwei mit Pistolen bewaffnete Täter. Sie versuchten, Bauer das Geld zu entreißen. Als seine Kollegen ihm zu Hilfe kamen, entwickelte sich eine heftige Auseinandersetzung, bei der die Täter zahlreiche Schüsse abgaben. Bauer starb noch am Tatort, Kasseckert erlag später im Klinikum Weiden seinen schweren Verletzungen. Ein weiterer Mitarbeiter und ein Lehrling überlebten schwer verletzt.

Ermittlungsgruppe bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden und die Staatsanwaltschaft Weiden führen die Ermittlungen in dem bislang ungeklärten Mordfall fort. Die Ermittlungsgruppe „Forum“ arbeitet bereits seit einigen Monaten erneut an dem Verbrechen. In der Vergangenheit waren mehr als 1.000 Hinweisen und Spuren nachgegangen worden, bislang ohne Erfolg. Das frühere Supermarktgebäude wurde inzwischen abgerissen.

Die Ermittler bitten insbesondere Menschen um Hinweise, die bislang noch nicht mit der Polizei gesprochen haben oder inzwischen neue Informationen zu der Tat besitzen. Auch lange zurückliegende Beobachtungen, Gespräche oder scheinbar nebensächliche Angaben könnten für die Aufklärung wichtig sein. Hinweise können nach Angaben der Staatsanwaltschaft gegebenenfalls vertraulich behandelt werden, sodass Zeugen im Gerichtsverfahren nicht persönlich auftreten müssen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Weiden unter der Telefonnummer 0961/401 2345 oder per E-Mail an hinweise-kpi-weiden@polizei.bayern.de entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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