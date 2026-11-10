Drei Geldautomaten in Kiefersfelden und Bruckmühl aufgebrochen

In der Nacht zum 9. November 2026 sind in Kiefersfelden und Bruckmühl drei Geldautomaten aufgebrochen worden. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Taten aus und ermittelt wegen des Verdachts auf Bandendiebstahl.

Betroffen waren zwei Bankfilialen in Kiefersfelden sowie eine Filiale in Bruckmühl. In Kiefersfelden wurden die Geldautomaten der Raiffeisenbank und der Sparkasse in der Kufsteiner Straße angegangen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ereigneten sich die Taten dort ab 4.33 Uhr, wurden jedoch erst später mitgeteilt oder festgestellt.

In Bruckmühl war die Raiffeisenbankfiliale in der Sonnenwiechser Straße betroffen. Dort dürfte sich die Tat gegen 2.57 Uhr ereignet haben. Insgesamt wird derzeit von einem Stehlschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich ausgegangen. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte ausschließlich Münzgeld entwendet worden sein.

Polizei sucht Zeugen

Eine nähere Beschreibung der bislang unbekannten Tatverdächtigen liegt nicht vor. Auf einer Videoaufzeichnung aus der Kiefersfeldener Sparkasse ist eine tatverdächtige Person mit bräunlichem Kapuzenpullover, dunkler Hose und dunklen Schuhen mit weißer Sohle zu sehen. Die Person führte außerdem einen schwarzen Rollkoffer mit.

Die ersten Maßnahmen übernahmen die Polizeiinspektionen Brannenburg und Bad Aibling. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim.

Gesucht werden Zeugen, die in der Nacht zum 9. November in der Kufsteiner Straße in Kiefersfelden rund um die beiden Bankfilialen oder in der Sonnenwiechser Straße in Bruckmühl im Umfeld der Raiffeisenbank verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/2000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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