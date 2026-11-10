Aschaffenburg: Ermittler suchen Hinweise zu Tötungsdelikt von 1992

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen zum Tod der 47-jährigen Erika Stegmann wieder aufgenommen und bittet um Hinweise. Eine DNA-Spur soll vom mutmaßlichen Täter stammen.

Erika Stegmann war am 24. September 1992 nach einem Arbeitstag zu Fuß auf dem Weg in den Aschaffenburger Stadtteil Nilkheim. Zuletzt wurde sie gegen 20.15 Uhr an ihrem damaligen Arbeitsplatz, dem Geschäft „Mini-World“ in der Mainaschaffer Straße, lebend gesehen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde die damals 47-Jährige mutmaßlich vergewaltigt und anschließend getötet, um die Tat zu verdecken. Ihre Leiche wurde am 25. September gegen 11.30 Uhr im Bereich der Kleingartenanlage „Mörswiese“ nahe dem nördlichen Brückenlager der Friedrich-Ebert-Brücke gefunden. Die damaligen Ermittlungen wegen Mordes führten bislang nicht zur Ermittlung eines dringend Tatverdächtigen.

DNA-Spur wird erneut untersucht

Die kurz nach der Tat an Erika Stegmann gesicherte DNA-Spur wurde mit modernen Analysemethoden erneut forensisch untersucht. Auf richterlichen Beschluss sollen nun DNA-Reihenuntersuchungen beginnen. Zunächst ist die Entnahme von Speichelproben bei einem kleinen Personenkreis vorgesehen; im weiteren Verlauf können weitere Personen einbezogen werden.

Ein damaliger Zeuge beobachtete den Ermittlungen zufolge kurze Zeit vor dem mutmaßlichen Übergriff einen Mann im Bereich eines Treppenaufgangs an der Friedrich-Ebert-Brücke in Gehrichtung Leider und Nilkheim. Der Mann schien Erika Stegmann aufzulauern. Beschrieben wurde er als etwa 25 bis 35 Jahre alt, mit normaler Figur und dunklen Haaren. Der Zeuge nahm an, dass der Mann türkischer Herkunft gewesen sein könnte.

Polizei sucht weitere Hinweise

Die Polizei fragt unter anderem, wer Erika Stegmann und ihre persönlichen Lebensumstände oder mögliche Konfliktfelder kannte, am Abend des 24. September 1992 im Bereich der Hanauer Straße und der Friedrich-Ebert-Brücke Beobachtungen gemacht oder die Getötete gesehen hat. Gesucht werden außerdem Hinweise auf einen Mann mit blutverschmierter Kleidung oder Stich- beziehungsweise Schnittverletzungen sowie auf Personen, die sich nach der Tat mit auffälligem Detailwissen äußerten.

Auch frühere Vorfälle im Raum Aschaffenburg, Mainaschaff und Stockstadt sind für die Ermittler von Bedeutung. Dabei geht es um Männer, die Frauen vor oder nach der Tat unangemessen angesprochen, sexuell belästigt oder körperlich angegriffen haben. Hinweise werden zudem zu Personen erbeten, die sich nach der Wiederaufnahme der Ermittlungen durch die Arbeitsgruppe Altfall auffällig verhalten haben. Der Fall wird auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ thematisiert.

Hinweise nimmt die Polizei kostenfrei unter der Telefonnummer 0800/10 11 611 und per E-Mail an cold-case-erika@polizei.bayern.de entgegen. Sie können außerdem persönlich bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt.

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