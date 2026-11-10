Immobilienwirtschaft sieht Enteignungsargument widerlegt

Die Immobilienwirtschaft sieht sich nach Äußerungen von Linken-Chefin Ines Schwerdtner zu Vergesellschaftungen in ihrer Kritik bestätigt. “Wenn selbst Vergesellschaftungs-Befürworter zugeben, dass Mieten danach steigen werden, dann ist das Argument für Enteignungen endgültig widerlegt”, sagte Aygül Özkan, Hauptgeschäftsführerin des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), der “Rheinischen Post”.

Vergesellschaftung schaffe keine einzige neue Wohnung, sie löse keine Wohnungsnot, und sie halte offenbar nicht einmal die Mieten stabil. Was bleibe, seien Milliarden Euro für die Neuordnung bestehender Eigentumsverhältnisse, die an der Wohnungsfrage nichts änderten. Berlin und Deutschland brauchten eine Wohnungspolitik, die privates Kapital mobilisiere, statt es abzuschrecken. Sie mahnte: “Bezahlbarer Wohnraum entsteht nur dort, wo auch investiert wird.”

Linken-Chefin Schwerdtner hatte in dem 3sat-Format “Bosetti Late Night” gesagt, dass Mietsteigerungen trotz Vergesellschaftungen möglich seien. Sie könne “keiner einzelnen Mieterin versprechen, dass die Mieten sinken werden”. Das wäre “unseriös”, sagte Schwerdtner.