Politik & Wirtschaft

Immobilienwirtschaft sieht Enteignungsargument widerlegt

Immobilienwirtschaft sieht Enteignungsargument widerlegt
Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Die Immobilienwirtschaft sieht sich nach Äußerungen von Linken-Chefin Ines Schwerdtner zu Vergesellschaftungen in ihrer Kritik bestätigt. “Wenn selbst Vergesellschaftungs-Befürworter zugeben, dass Mieten danach steigen werden, dann ist das Argument für Enteignungen endgültig widerlegt”, sagte Aygül Özkan, Hauptgeschäftsführerin des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), der “Rheinischen Post”.

Vergesellschaftung schaffe keine einzige neue Wohnung, sie löse keine Wohnungsnot, und sie halte offenbar nicht einmal die Mieten stabil. Was bleibe, seien Milliarden Euro für die Neuordnung bestehender Eigentumsverhältnisse, die an der Wohnungsfrage nichts änderten. Berlin und Deutschland brauchten eine Wohnungspolitik, die privates Kapital mobilisiere, statt es abzuschrecken. Sie mahnte: “Bezahlbarer Wohnraum entsteht nur dort, wo auch investiert wird.”

Linken-Chefin Schwerdtner hatte in dem 3sat-Format “Bosetti Late Night” gesagt, dass Mietsteigerungen trotz Vergesellschaftungen möglich seien. Sie könne “keiner einzelnen Mieterin versprechen, dass die Mieten sinken werden”. Das wäre “unseriös”, sagte Schwerdtner.

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Bundeswehr verbannt chinesische Drohnen aus Kasernen
Union lehnt Abschaffung von Steuerklassen III und V ab
Rot-Rot-Grün in Mecklenburg-Vorpommern legt Koalitionsvertrag vor
Dax legt zu – US-Verbraucherpreise verunsichern Anleger
Schwerdtner verteidigt Mietsteigerungen nach Vergesellschaftung
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns