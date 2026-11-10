Ex-FDP-Abgeordneter plant neue Partei

Der ehemalige Telekom-Manager und FDP-Bundestagsabgeordnete Thomas Sattelberger, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung während der Ampel-Regierung, will mit der neuen politischen Bewegung “Die Economisten” zurück zu einer rein auf die Wirtschaft fokussierten Politik. Das berichtet der “Tagesspiegel”.

Man kehre zurück zur 40-Stundenwoche in der etablierten Industrie, sagte er der Zeitung. Ein reduzierter Kündigungsschutz sei unumgänglich. Außerdem müsse man die Einwanderung in die Sozialsysteme stoppen und konsequent auf qualifizierte Einwanderung von Fachkräften setzen.

Zur politischen Verortung seines neu gegründeten Vereins “Die Economisten” sagte Sattelberger, mit Extremisten in der AfD arbeite man nicht zusammen. Nicht-extremistische AfD-Mitglieder und -Wähler seien sehr wohl willkommen.

Den Verein “Die Economisten” hat Sattelberger gemeinsam mit bekannten Ökonomen, Unternehmern und Wirtschaftswissenschaftlern gegründet. Man wolle aber als Partei entweder 2027 bei den Landtagswahlen in Niedersachsen oder 2028 in Hessen dabei sein, das Ziel sei, bei der Bundestagswahl 2029 anzutreten.

Sattelberger begründete die Notwendigkeit einer neuen “politischen Bewegung” mit dem fehlenden Sachverstand in Regierung und Bundestag. Die Politik sei zu einer abgeschlossenen Blase geworden, und diese Blase könne gesellschaftliche Spaltung nicht verhindern. Sattelberger führte aus, die Politik entfremde sich von den beruflichen Realitäten der Menschen. Viele dort wüssten nicht mehr, was Beschäftigte und Unternehmer jeden Tag erlebten. Dadurch schwinde auch das Verständnis für wirtschaftliche Belange.