35 Welpen und trächtige Hündin in Pkw entdeckt

Bei einer Kontrolle in Neuötting hat die Bundespolizei 35 Hundewelpen und eine trächtige Pudel-Hündin in einem Pkw mit ungarischer Zulassung entdeckt. Die Tiere wurden unter tierschutzwidrigen Bedingungen transportiert.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Freilassing kontrollierten am Sonntag, 8. November, gegen 10.40 Uhr einen 40-jährigen ungarischen Staatsangehörigen, der aus Österreich kam. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie mehrere Tiertransportboxen. Darin befanden sich 35 Hundewelpen unterschiedlichen Alters und die trächtige Hündin. Teilweise waren bis zu neun Tiere in einer Box untergebracht. Wasser und Futter standen ihnen nicht zur Verfügung.

Unzureichende Papiere und Versorgung

Der Fahrer legte 13 ungarische Tierausweise vor. Bei nur wenigen Tieren ließ sich ein Geburtsdatum feststellen, außerdem war der Impfstatus unzureichend. Sämtliche Welpen waren für einen solchen Transport noch zu jung.

Der 40-Jährige gab an, die Tiere als Geschenke für seine Familie in die Niederlande bringen zu wollen. Er sei bereits seit mehr als einem Tag mit den Hunden unterwegs gewesen. In dieser Zeit hätten die Tiere nach seinen Angaben lediglich kleine Stücke Wurst erhalten und kein Wasser bekommen.

Hunde auf mehrere Einrichtungen verteilt

Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt Altötting wurden alle 36 Hunde sichergestellt. Der Fahrer trat seine Rechte an den Tieren vollständig ab. Die Welpen und die trächtige Hündin kamen zur angemessenen Versorgung in mehrere Tierschutzeinrichtungen in verschiedenen Landkreisen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

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