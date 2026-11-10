Behandlungen in Notfallambulanzen erreichen Höchststand

In deutschen Krankenhäusern sind im Jahr 2025 rund 13,2 Millionen ambulante Notfälle behandelt worden. Das war ein Anstieg um 1,3 Prozent gegenüber dem Jahr 2024 und der höchste Wert seit Beginn der Erfassung im Jahr 2018, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Damit wurden im Jahr 2025 deutschlandweit im Durchschnitt täglich rund 36.100 Menschen in einer Notfallambulanz versorgt.

Die meisten in einer Ambulanz behandelten Notfälle gab es 2025 in den bevölkerungsreichsten Bundesländern Nordrhein-Westfalen (3,4 Millionen Behandlungsfälle), Bayern (1,9 Millionen) und Baden-Württemberg (1,7 Millionen). Berlin und Hamburg verzeichnen die meisten Behandlungen je 1.000 Einwohner (221 bzw. 212), Schleswig-Holstein (117) und Thüringen (121) die wenigsten.

Im Jahr 2020 war die Zahl der ambulanten Notfallbehandlungen mit insgesamt 9,4 Millionen auf den bisher niedrigsten Stand gesunken, seitdem stieg sie kontinuierlich an. Die Covid-19-Pandemie hatte in den Jahren 2020 und 2021 zu einem Rückgang der Fallzahlen in den Notaufnahmen geführt.